Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 20.12.2019 Einbrüche in Kindergärten

Gieleroth/Ingelbach (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen im Zeitraum 19.12.2019, 18.00 Uhr bis 20.12.2019, 06.00 Uhr in die Kindergärten in Gieleroth und Ingelbach ein. In Ingelbach brach man die Eingangstür auf und durchwühlte die Zimmer. Es wurde jedoch nichts erbeutet. In Gieleroth gelangte man durch Aufhebeln eines Fensters in die Kita. Im Zimmer der Leiterin wurde eine Cassette aufgebrochen und ein geringer Geldbetrag erbeutet.

Rückfragen bitte an:

Hinweise bitte an



Polizei Altenkirchen

Tel.: 026819460 o. pialtenkirchen@polizei.rlp.de







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell