Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Graffiti in Betzdorf, Täter ermittelt

Betzdorf (ots)

Im Hinblick auf die Ende September in der Betzdorfer Innenstadt festgestellten und angezeigten Graffitischmierereien konnten während der Ermittlungen in einem anderen Strafverfahren zwei Jugendliche und ein Heranwachsener aus Betzdorf, Kirchen und Brachbach als Täter festgestellt werden. Alle drei sind bereits hinreichend polizeilich in Erscheinung getreten und sind dem Betäubungsmittelmilieu zuzuordnen.

