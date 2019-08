Polizei Bonn

POL-BN: Hoher Sachschaden bei Brand in Bad Godesberg -15-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt

Bonn (ots)

In den Nachmittagsstunden des 04.08.2019 wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf der Beethovenallee in Bonn-Bad Godesberg alarmiert. An der komplexen Hausanlage, in die auch eine Schreinerei integriert ist, entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden - ein Bewohner erlitt einen Schock und wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt. Aus den ersten Ermittlungen, zu denen insbesondere auch die Befragung erster Zeugen gehörte, ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass sich das Feuer von einer Hecke aus auf das Gebäude entwickelt hatte.

Im Zuge der weitergehenden Ermittlungen des zuständigen KK 11 konnte eine Gruppe Jugendlicher identifiziert werden, die sich zum tatrelevanten Zeitpunkt im Bereich des späteren Brandortes aufgehalten haben soll. Letztendlich räumte ein 15-Jähriger in seiner verantwortlichen Vernehmung ein, den Brand gelegt zu haben. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte er eine in unmittelbarer Nähe des betroffenen Gebäudekomplexes als Sperrmüll abgestellte Matratze mit einem Feuerzeug angezündet.

Die Ermittlungen dauern an.

