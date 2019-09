Zollfahndungsamt Frankfurt a.M.

ZOLL-F: Zollfahnder stellen unversteuerte Zigaretten und Rauschgift im Landkreis Soest sicher

Werl/Wickede (Landkreis Soest) / Frankfurt am Main (ots)

Zollfahnder haben bei einem 34-Jährigen aus Wickede (Landkreis Soest) 80.622 unversteuerte Zigaretten, 83 Gramm Amphetamin und 4 Gramm Marihuana sichergestellt. Die Zigaretten wurden in einer Garage im benachbarten Werl gelagert. Das Rauschgift befand sich in der Wohnung und am Körper des Beschuldigten. Der Steuerschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

Die Beamten des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main nahmen aufgrund eines Hinweises die Ermittlungen Anfang 2019 auf. Nachdem sich der Anfangsverdacht durch kriminaltaktische Maßnahmen verdichtete, wurden Durchsuchungsbeschlüsse durch die Staatsanwaltschaft Arnsberg beantragt. Am 10. September 2019 wurden diese Beschlüsse vollstreckt und die Ermittler durchsuchten zwei Wohnungen in Wickede und eine Garage in Werl.

"Unsere Ermittlungen richten sich nun darauf, woher der Beschuldigte die unversteuerten Zigaretten bezogen hat", so Hans-Jürgen Schmidt, Sprecher des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main.

Neben dem Verdacht auf Steuerhinterziehung wird jetzt auch wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

