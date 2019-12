Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

57632 Eichen (ots)

In den späten Abendstunden des 20.12.2019 setzte ein 55jähriger Autofahrer die hiesige Dienststelle darüber in Kenntnis, dass er soeben einem vermeintlich alkoholisierten PKW-Fahrer auf der B 256 in der Gem. Eichen den Fahrzeugschlüssel weggenommen habe, um diesen an der Weiterfahrt zu hindern. Zuvor habe der Mann seinen Wagen sehr unsicher geführt und einen Leitpfosten, wie auch eine Leitplanke beschädigt. Vor Ort fanden unsere Beamten diese Angaben bestätigt vor. Der 65jährige Unfallverursacher stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000,-EUR geschätzt.

