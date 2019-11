Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191118 - 1184 Frankfurt-Hauptbahnhof: Mutmaßliche Heroin-Händler festgenommen

Frankfurt (ots)

(em) Am Samstagnachmittag (16.11.2019) ging Beamten der Bundespolizei zwei mutmaßliche Drogenhändler ins Netz.

Gegen 15.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof zwei Männer, welche mutmaßlich ohne Fahrschein unterwegs waren. Im Zuge der Kontrolle fanden die Beamten in einer der beiden Jacken Heroin auf; und davon nicht gerade wenig. Die Drogen wurden beschlagnahmt und die beiden Herren an Beamte des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main übergeben.

Insgesamt führten die beiden knapp 30 Gramm Heroin mit sich. Damit dürfte das Fahren ohne Fahrschein das kleinere Problem sein. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die 31 und 36 Jahre alten Tatverdächtigen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

