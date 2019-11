Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191118 - 1181 Frankfurt - Nieder-Eschbach: Einbruch in Tankstelle

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Nacht (17.11.2019), gegen 23:35 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in Nieder-Eschbach ein und entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigaretten. Die zwei Täter durchschlugen zur genannten Zeit eine Scheibe der Tankstelle "An der Bornhohl" und gelangten so ins Gebäudeinnere. Aufgeschreckt durch die Geräusche wurde ein Nachbar auf den Einbruch aufmerksam, welcher die Polizei verständigte. Die Einbrecher entkamen jedoch mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro unerkannt vom Tankstellengelände. Mutmaßlich flohen sie in einem älteren Opel-Modell in roter Farbe. Möglicherweise befanden sich noch Komplizen im Fluchtfahrzeug. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und/ oder den Tätern erbittet die Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-11400.

