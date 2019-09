Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Blaulichtlauf stellt gleich zwei Rekorde auf!

Gelsenkirchen (ots)

Das 10-jährige Jubiläum des Spendenlaufes der Polizei Gelsenkirchen am 14.08.2019 stand unter einem guten Stern. Optimales Wetter, professionelle Organisation der Kolleginnen und Kollegen der 16. Bereitschaftspolizeihundertschaft im Vorfeld, führte zu einer unglaublich hohen Zahl von Anmeldungen, selbst an dem Morgen des Laufes vor Ort. Insgesamt gab es über 920 Anmeldungen - so viele wie nie! Leider sind nicht alle angemeldeten Läuferinnen und Läufer an den Start gegangen. Aber der neu aufgestellte Rekord an tatsächlich angetretenen Laufbegeisterten mit knapp 800 motivierten und ambitionierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist den Organisatoren der Hundertschaft sicher! Auch die Rekordsumme des letzten Jahres wurde übertroffen. Insgesamt hat der Blaulichtlauf 15.000 Euro für den guten Zweck erzielt. Die beiden örtlichen Spendenempfänger der Kindertafel und des Emmaus-Hospiz können sich jeweils über eine Spendensumme von 7.500 Euro freuen. Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmenden!

