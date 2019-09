Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 39 neue Polizistinnen und Polizisten begrüßt

39 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte begrüßte die stellvertretende Behördenleiterin Heidi Fahrenholz am Montag, 2. September 2019, im Polizeipräsidium. "Wir freuen uns über die zahlreiche Unterstützung", so die Leitende Polizeidirektorin bei der Begrüßungsrede. "Sie sei aufgrund von Pensionierungen und Versetzungen in andere Behörden dringend notwendig gewesen". In Gelsenkirchen gibt es genug zu tun". Die neuen Polizistinnen und Polizisten werden fast ausschließlich in den beiden Wachen für die Sicherheit auf Gelsenkirchens Straßen sorgen. 31 Beamte kommen frisch aus der Ausbildung, acht waren zuvor bereits in anderen Polizeibehörden eingesetzt.

