Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ungebetener Partygast leistet Widerstand und landet im Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 01.09.2019 gegen 02:20 Uhr wandten sich Gäste einer Feierlichkeit in einer Kleingartenanlage in Bulmke-Hüllen an die Polizei, da eine alkoholisierte Person die Veranstaltung störte. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten zeigte sich der 32jährige Randalierer aggressiv, beleidigte sie zunächst und ging schließlich mit Fäusten auf sie los. Als der Gelsenkirchener zu Boden gebracht wurde, um den Angriff abzuwehren, gelang es ihm, einem der Beamten das Pfefferspray aus der Weste zu ziehen und dieses gegen die Beamten einzusetzen. Den Polizisten gelang es, den weiterhin um sich schlagenden und tretenden Aggressor bis zum Eintreffen von Unterstützungskräften auf dem Boden zu fixieren. Er wurde in Gewahrsam genommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Zwei Beamte erlitten leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

