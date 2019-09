Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub eines Handys in Gelsenkirchen-Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 31.08.2019 gegen 10:30 Uhr wurde einem 13jährigen Bewohner einer Jugendwohngruppe auf der Bromberger Straße sein Mobiltelefon geraubt. Der geschädigte Junge stand zur Tatzeit vor der Einrichtung und beschäftigte sich mit dem Gerät. Zwei ca. 15 Jahre alte Jungen kamen auf ihn zu, stießen ihn in eine Hecke und entrissen ihm das Handy, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Jungen werden wie folgt beschrieben:

- südländisches Aussehen - kurze schwarze Haare - ca. 15 Jahre alt - 175 bis 180 cm groß - einer der Täter trug eine rote Jacke - der andere Täter trug eine graue Jeans und ein braunes T-Shirt

Bei möglichen Hinweisen zu den Tatverdächtigen kontaktieren Sie bitte die Polizei unter den Rufnummern 0209/365-8240 (Kriminalwache), 0209/365-8112 (KK21) oder die Vermittlung unter der Telefonnummer 0209/365-0.

