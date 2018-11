POL-FR: Breisach - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Breisach - Bereits am Freitag vergangener Woche ereignete sich gegen 12:25 Uhr in Breisach ein Verkehrsunfall, in den ein Linienbus verwickelt war. Der Bus befuhr die Poststraße in Richtung Busbahnhof. Nachdem der Fahrer sich an der Einmündung in die Bahnhofstraße vergewissert hatte, dass kein bevorrechtigter Verkehr von rechts kam, fuhr er in diese ein. Eine Pkw-Fahrerin parkt zuerst auf den Parkplätzen am Straßenrand in der Bahnhofstraße vor dem Bahnhofsgebäude, kurz vor der o.g. Einmündung Poststraße. Bevor sie losfuhr, vergewisserte sie sich, dass sich von hinten kein Verkehr näherte. Anschließen fuhr sie auf die Straße und in den Einmündungsbereich ein. Der Busfahrer übersah wohl die Pkw-Fahrerin zunächst, beide konnten jedoch noch bremsen, bevor es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Aufgrund der Bremsung stürzte eine im Bus stehende Passagierin und zog sich eine Platzwunde zu, ein weiterer sitzender Fahrgast verletzte sich in der Bauchgegend. Beide Personen wurden zur Untersuchung in die Helios-Klinik Breisach gebracht und nach erfolgter Untersuchung wieder entlassen. Da es zum genauen Ablauf teils widersprüchliche Schilderungen gibt, sucht das Polizeirevier Breisach, Telefon 07667/9117-0, noch mögliche unabhängige Zeugen, die zur Klärung beitragen können.

