POL-FR: March - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - March - Verletzt wurde ein Radfahrer nach einer Kollision, die sich am Dienstag, gegen 07:30 Uhr, in March-Holzhausen ereignete. Eine Autofahrerin, die von Benzhausen kommend an die Einmündung Buchheimer Straße/Vörstetter Straße heranfuhr, beachtete nicht die Vorfahrt des Radlers, der von Buchheim in Richtung Vörstetten unterwegs war. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro und der Verletzte wurde in eine Klinik eingeliefert.

