POL-FR: Vogtsburg - Mit Schwung ausgeparkt

Freiburg (ots) - Vogtsburg - Am Montagmittag ereignete sich gegen 13:20 Uhr in der Brunngasse in Vogtsburg ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro entstand. Ein Autofahrer fuhr wohl mit etwas zu viel Schwung aus einer Parklücke und kollidierte mit zwei stehenden Fahrzeugen.

