POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Oberalpfen. Walpurgisnacht hinterlässt Spuren - Schild auf Parkplatz beschädigt - Ortschilder gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Zu einem Vandalenakt kam es zwischen Montag und Dienstag auf einen Parkplatz an der B 500 in Höhe Gaiß. Hier wurde ein Hinweisschild "Ferien in Gaiß-Waldkirch" stark beschädigt. In Oberalpfen wurden in der Walpurgisnacht vier von sechs Ortsschildern entwendet. Ein fünftes wurde beschädigt. Die Polizei (07751/8316-531) sucht Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen kann.

