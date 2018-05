POL-FR: Rheinfelden-Degerfelden: Griff nach der Wasserflasche führt zu Unfall - Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Freiburg (ots) - Rheinfelden-Degerfelden: Griff nach der Wasserflasche führt zu Unfall - Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Weitreichende Folgen hatte am Montagmittag der Griff nach der Wasserflasche für einen 45-jährigen Autofahrer. Der Mann befuhr gegen 12.20 Uhr mit seinem Auto die Lörracher Straße von Rheinfelden in Richtung Lörrach. Als er seinen Angaben zufolge nach einer Wasserflasche auf dem Beifahrersitz griff, kam er von der Fahrbahn ab, fuhr über die dortige Verkehrsinsel und krachte gegen ein Verkehrsschild. Während am Auto und am Schild Sachschaden von über 6000 Euro entstand, blieb der Mann unverletzt. Bei der Unfallaufnahme kam heraus, dass dem 45- Jährigen bereits vor 1,5 Jahren der Führerschein wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung entzogen wurde. Daher gelangte er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

