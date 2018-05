Freiburg (ots) - Klettgau. Mit über 2 Promille am Steuer

Durch seine auffällige Fahrweise geriet am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr ein BMW Fahrer in Verdacht, alkoholisiert die Strecke zwischen Degernau und Erzingen befahren zu haben. Dies wurde der Polizei gemeldet und der 27 Jahre alte Fahrer beim Ortseingang Erzingen einer Kontrolle unterzogen. Nachdem den Beamten starker Alkoholgeruch entgegenkam, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin beschlagnahmt und eine Blutprobe im Krankenhaus veranlasst.

Wutöschingen. 13.000 Euro Sachschaden - Unfallflucht

Vermutlich auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit kam am Dienstagabend gegen 22 Uhr eine 28 Jahre alte Frau mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Kia. Zuvor überfuhr sie eine Verkehrsinsel und fuhr durch eine Hecke bis auf das Gelände einer Tankstelle. Zwei Zeugen, die gerade am Tanken waren, beobachteten das Ganze und sahen, wie die Frau mit ihrem völlig demolierten Fahrzeug davonfuhr. Da bei dem Unfall der rechte Vorderreifen einen "Platten" bekam und auf der Felge weiterfuhr, konnte die Polizei die Spur bis zum Ende verfolgen. Das Auto stand in einer Scheune und die Fahrerin war verschwunden. Sie konnte rasch ausfindig gemacht werden und kam zurück. Die 28-Jährige gelangte wegen Unfallflucht zur Anzeige.

