POL-CUX: +++ Vollsperrung der A27 wegen Sandsturm +++ Nach Aufprall leicht verletzt +++

Cuxhaven (ots) - Nach Aufprall leicht verletzt

Cadenberge. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch (28.02.2018), gegen 17:40 Uhr, ein 30-jähriger Cadenberger mit seinem Fahrzeug auf der B 73, in der Gemarkung Geversdorf, bei seiner Fahrt in Richtung Cadenberge auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Sowohl der Opel des 30-Jährigen als auch der Citroen seines 40-jährigen Unfallgegners aus Beverstedt wurden erheblich beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Männer verletzten sich bei dem Aufprall leicht. An der Unfallstelle waren sowohl Rettungsdienst und der Notarzt als auch die Freiwillige Feuerwehr Neuhaus im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich nach polizeilicher Schätzung auf ca. 12.000 Euro.

+++

Vollsperrung der A27 wegen Sandsturm

Cuxhaven/Neuenwalde. Seit heute (01.03.2018), gegen 12.45 Uhr, musste die A27 zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Altenwalde, beide Richtungen, voll gesperrt werden. In diesem Bereich kommt es aufgrund der schlechten Windverhältnissen zu Sandstürmen. In diesem Bereich liegen mehrere landwirtschaftliche Flächen. Die Vollsperrung dauert noch an.

