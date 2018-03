POL-CUX: +++ Polizeiinspektion Cuxhaven stellte Polizeiliche Kriminalstatistik für 2017 vor +++

Cuxhaven (ots) - Polizeiinspektion Cuxhaven stellte Polizeiliche Kriminalstatistik für 2017 vor

Cuxhaven.Die PI Cuxhaven stellte am 01.03.2018 die Kriminalstatistik vor. Kriminaloberrat Arne Schmidt als Leiter des zentralen Kriminaldienstes sowie der Leiter des Kriminalermittlungsdienstes des PK Schiffdorf, Hans-Hermann Köster und die Leiter vom PK Geestland und Hemmoor, Norbert Schepergerdes und Detlev Schlichting-Reinecke, erläuterten die aktuellen Zahlen.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cuxhaven wurden im Jahr 2017 10.199 Straftaten aufgenommen und bearbeitet. Bei der Langzeitbetrachtung der Kriminalstatistik wird deutlich, dass die Zahlen der Straftaten deutlich rückläufig sind, auch wenn im Vergleich zum Kalenderjahr 2016 ein leichter Anstieg von 4,34 Prozent (424 Straftaten) festzustellen ist.

Die Aufklärungsquote für 2017 lag bei 59,37 Prozent.

Arne Schmidt gab die PKS für die Stadt und den Landkreis Cuxhaven - gemessen an seiner Fläche einer der größten Landkreise Niedersachsens und einer der größten im Bundesgebiet - für die Bereiche von Cuxhaven bis Hagen im Bremischen und von Misselwarden bis Osten im Beisein aller Dienststellenleiter bekannt. Diese standen den Medienvertretern anschließend für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich Rede und Antwort.

Sichere Region

Laut Schmidt belegen die Zahlen aus dem sogenannten "Hellfeld", dass die Bürgerinnen und Bürger sowie die zahlreichen Touristen in der Stadt und im Landkreis Cuxhaven nach wie vor sicher leben können. "Wir leben in einer sicheren Region", bilanzierte Arne Schmidt. Als Gradmesser gilt die sogenannte Häufigkeitszahl (Straftaten pro 100.000 Einwohner). Diese Häufigkeitszahl betrug im Jahr 2017: 5134 (Vergleich Land Niedersachsen: 6.612 / PD Oldenburg: 5.737).

Arne Schmidt erläuterte die einzelnen Deliktsbereiche

Kein Tötungsdelikt

Wie auch schon im Jahr 2016, kam es in der Polizeiinspektion Cuxhaven weder zu einem versuchten noch zu einem vollendeten Tötungsdelikt.

Rohheitsdelikte

Im Bereich der Körperverletzungen kam es im Vergleich zum letzten Jahr zu einem leichten Rückgang der gemeldeten bzw. aufgenommenen Straftaten. Es wurden 1044 Rohheitsdelikte aufgenommen. Die Aufklärungsquote lag bei 88,90 Prozent.

Sexualstraftaten

Im Bereich der Sexualdelikte sind die Fallzahlen geringfügig um 0,80 Prozent gesunken. Die Aufklärungsquote lag dort im Bereich 85,48 Prozent.

Auch 2017 war die Polizei rund um das Thema Internetsicherheit und Cybermobbing in Schulen unterwegs, da Jugendliche und Kinder immer wieder intime Bilder in sozialen Netzwerken einstellen und diese dann meist ungewollt ins Internet gelangen oder eben über die sozialen Netzwerke verbreitet werden. Neu ist seit 2017, dass die Präventionsbeauftragten der Polizei Cuxhaven auch die Klassen 3 und 4 in den Grundschulen aufsuchen und zum Thema Risiken in sozialen Netzwerken aufklären.

Die Bearbeitung von Fällen im Zusammenhang mit der Besitz und dem Verbreiten von Kinderpornografie stellt die Polizei Cuxhaven immer wieder vor großen Herausforderungen. Die Polizei Cuxhaven hat für diesen Deliktsbereich spezialisierte Ermittler eingesetzt. Es ist jedoch schon über mehrere Jahre festzustellen, dass die Datenmengen immer größer werden, die die Ermittler dann über mehrere Wochen bzw. Monate auswerten müssen. Es ist zwar in diesem Bereich nicht konkret ein Anstieg der Fallzahlen zu erkennen, jedoch ist die Bearbeitungszeit extrem angestiegen. Aus diesen Verfahren ergeben sich häufig weitere Strafverfahren, die Einfluss auf die gesamten Statistiken im Bundesgebiet haben.

Diebstahlsdelikte / Wohnungseinbruch

Das Diebstahlsgeschehen bildet auch im Berichtsjahr mit insgesamt 17 Prozent ein Hauptteil der Deliktsgruppen ab. Dabei war auch 2017 die Bekämpfung der Wohnungseinbruchkriminalität einer der Schwerpunkte in der Polizeiinspektion Cuxhaven. Durch die Präventionsprojekte wie "K-Einbruch" und "Vorsicht! Wachsamer Nachbar" kommen die Täter immer seltener zum Erfolg. Von insgesamt 377 Wohnungseinbrüchen handelt es sich bei 151 Fällen um Versuchstaten. Das sind über 40 Prozent.

Auswirkung großer Veranstaltungen auf die Kriminalstatistik

Auch 2018 steht das Deichbrandfestival wieder an. Im Zusammenhang mit der allgemeinen Sicherheitslage ist im Jahr 2017 das Sicherheitskonzept verstärkt worden. Diese Veränderung hatte auch erhebliche Auswirkung auf die Polizeiliche Kriminalstatistik. Über 150 Funde von Betäubungsmitteln durch Taschen- und Einlasskontrollen schlagen sich auch in der Bilanz der PI Cuxhaven nieder.

Dank für die Mithilfe der Bevölkerung / Prävention

Die Polizei Cuxhaven setzt in ihrem Zuständigkeitsbereich 3 Mitarbeiter ein, die kostenlos und produktneutral eine Einbruchschutzberatung durchführen. Die Nachfrage nach diesem Angebot ist stets steigend. Interessierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt und dem Landkreis Cuxhaven können sich gerne bei der Polizei Cuxhaven melden. Die Polizei Cuxhaven bittet die Bürgerinnen und Bürger, weiterhin die Polizei Cuxhaven bei der Aufklärung von Straftaten zu unterstützen. Verdächtige Beobachtungen möchten unverzüglich, auch über den Polizei-Notruf, gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

i.A. Rainer Brenner

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/Polizeiinspektion_Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell