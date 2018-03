POL-CUX: +++ Drei leicht verletzte Personen bei Verkehrsunfall +++ Einbruch in Gaststätte +++ Einbruch in Friseursalon +++ Zigarettenautomaten gestohlen +++

Cuxhaven (ots) - Zigarettenautomaten gestohlen

Cuxhaven. In der Nacht zum 28.02.2018 entwendeten unbekannte Täter in Cuxhaven, Brahmsstraße, einen Zigarettenautomaten. Die unbekannten Täter lösten den Automaten von einer Wand und nahmen diesen komplett mit. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen möchten sich bei der Polizei Cuxhaven melden (04721-573-0).

+++

Einbruch in Friseursalon

Cuxhaven. In der Nacht zum 28.02.2018 brachen unbekannte Täter in ein Friseursalon in der Brahmsstraße in Cuxhaven ein. Die unbekannten Täter zerstörten eine Scheibe und drangen durch das Loch in das Objekt ein. Dort wurde Bargeld entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cuxhaven in Verbindung zu setzen.

+++

Einbruch in Gaststätte

Cuxhaven. In der Nacht zum 28.02.2018 brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in Cuxhaven, Segelckestraße, City-Center, ein. Die unbekannten Täter warfen dort eine Fensterscheibe mit einem Gullydeckel ein. Vermutlich suchten die unbekannten Einbrecher das Weite, da die Alarmanalage auslöste. Der Schaden betrug 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen (04721-573-0)

+++

Drei leicht verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Cuxhaven. Gestern (28.02.2018), gegen 13.10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Cuxhaven-Lüdingworth, Jacobistraße. Beim Abbiegevorgang übersah eine 63-jährige Autofahrerin aus Ihlienworth den Pkw eines 80-jährigen Bremerhaveners. Die beiden Pkw stießen zusammen und die 63-Jährige und der 80-Jährige wurden leicht verletzt. Auch eine weitere Insassin, die im Pkw des 80-Jährigen gesessen hatte, wurde leicht verletzt. Über die Schadenshöhe liegen keine Angaben vor.

