Cuxhaven (ots) - Absperrmaterial überfahren und beschädigt / Zeugen gesucht

Hagen. Dienstagmittag (27.02.2018), zwischen 12.00 und 13.00 Uhr, wurde nach einem Verkehrsunfall auf der A27 in Höhe der Anschlussstelle Hagen eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Dafür war es erforderlich, dass polizeiliches Absperrmaterial aufgebaut werden musste. Dieses Material in Form von Nissenleuchten und Hütchen wurde durch 2 Pkw-Fahrer überfahren und somit beschädigt. Ein Pkw-Fahrer hielt an der Unfallstelle an. Der andere Verursacher setzte unerlaubt seine Fahrt fort. Verkehrsteilnehmer, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werde gebeten sich bei der Polizei in Geestland, Tel.: 04743-9280, zu melden.

+++

Zwei Unfälle auf BAB / Glätteunfall und Ladung verloren / Zeugen gesucht

Geestland/Schwanewede. Am Dienstagmorgen (27.02.2018), gegen 07:00 Uhr, geriet eine 35-jährige Loxstedterin in der Gemarkung Schwanewede, auf der A 27, ins Schleudern. Sie kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Seitenschutzplanke. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Unfallursache dürfte in diesem Fall nicht angepasste Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn gewesen sein. Vermutlich ein polnischer Sattelzug verlor am Dienstag (27.02.2018), gegen 08:00 Uhr, ein Metallteil auf der Bundesautobahn 27. Kurz hinter der Anschlussstelle Debstedt fuhr ein nachfolgender 26-jähriger Bremerhavener über das Metallteil und beschädigte dadurch sein Fahrzeug. Der Sattelzug setzte seine Fahrt in Richtung Cuxhaven fort. Eine Fahndung nach dem Verursacher verlief bis dato negativ. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland, Tel.: 04743-9280, zu melden.

