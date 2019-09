Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 31.08.2019 gegen 16:00 Uhr befuhr ein 62jähriger Gelsenkirchener mit seinem PKW die Hohenzollernstraße in Fahrtrichtung Florastraße. Zwischen der "Wanner Straße" und der Straße "Im Mühlenfeld" fuhr unvermittelt ein 16jähriger Radfahrer von der rechten Gehwegseite auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Der PKW-Fahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der jugendliche Radfahrer aus Gelsenkirchen wurde durch den Zusammenstoß verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein örtliches Krankenhaus gefahren, wo er letztlich stationär aufgenommen wurde. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von insgesamt 1600 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Leitstelle

Lülsdorf, EPHK

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell