Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Gelsenkirchen (ots)

Ein 19jähriger Rollerfahrer aus Herne befuhr am Samstag, 31.08.19 gegen 22:00 Uhr die Horster Straße in Fahrtrichtung Gelsenkirchen-Buer. Kurz vor der Einmündung zur Emil-Zimmermann-Allee kam der Mann aus noch nicht endgültig geklärter Ursache zu Fall und verletzte sich schwer. Der durch eine aufmerksame 26jährige Gelsenkirchenerin alarmierte Rettungswagen brachte den Mann in ein örtliches Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0209/365-0 zu melden.

