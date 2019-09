Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: versuchter Raub in Gelsenkirchen- Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 30.08.2019 gegen 21.00 Uhr kam es zu einem versuchten Raubdelikt zum Nachteil einer 21 jährigen Gelsenkirchenerin. Diese hielt sich mit einer Freundin in einem Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Steeler Straße auf, als sich zwei männliche Personen näherten. Die beiden Täter fingen an, beide Frauen zu beleidigen. Eine Frau verließ den Pkw, als einer der Täter auf sie zu kam und auf sie einschlug. Als sich die Geschädigte in das Auto zurückzog, versuchte der Täter das Handy zu entreißen. Die beiden Frauen flüchteten vom Tatort. Die gesuchten Personen werden wie folgt beschrieben:

- ca. 18- 23 Jahre alt - ca. 170- 175 cm groß - kurze dunkle Haare - sprachen mit südosteuropäischen Akzent - einer der Täter trug ein helles T-Shirt - der andere Täter war sehr schlank und trug eine dicke Halskette

Bei möglichen Hinweisen zu den Tatverdächtigen kontaktieren Sie bitte die Polizei unter den Rufnummern 0209/365-8240 (Kriminalwache), 0209/365-8112 (KK21) oder die Vermittlung unter der Telefonnummer 0209/365-0.

Polizei Gelsenkirchen

Leitstelle

Topheide, PHK

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

