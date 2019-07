Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unfallflucht

Rheine (ots)

Am Montagvormittag (22.07.2019), in der Zeit zwischen zwischen 09.30 Uhr und 11.30 Uhr, wurde ein auf dem Aldi-Parkplatz an der Felsenstraße in Dutum abgestellter, schwarzer Fiat 500 beschädigt. Der Schaden am Fiat wird auf cirka 1.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, 05971/938-4115.

