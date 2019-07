Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brände

Greven (ots)

Nach den Bränden vom vergangenen Wochenende ermittelt derzeit die Polizei, insbesondere wegen Brandstiftung. Am Sonntagmorgen (21.07.2019) haben an der Frankenstraße zwei 120 Liter Mülltonnen gebrannt. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hier sucht die Polizei Zeugen, die dort ab etwa 05.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Das Feuer war gegen 06.00 Uhr bemerkt worden. An der Hanseller Straße, im Waldgebiet an der Gronenburg, hat es dreimal gebrannt. Die Feuerwehr und die Polizei wurden am Samstag gegen 13.20 Uhr und am Sonntag gegen 13.45 Uhr und 16.30 Uhr dort eingesetzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455. In den Waldbereichen haben einen Holzstapel, Bäume und Strauchwerk gebrannt.

