Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter greift Passanten mit Pfefferspray an und flüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 01.09.2019 gegen 22:30 Uhr befand sich eine 26jährige Gelsenkirchenerin mit einem Begleiter (59 Jahre) fußläufig auf der Straße Ellinghorst in Gelsenkirchen Beckhausen. In Höhe der Kortmannstraße trat plötzlich eine unbekannte, männliche Person auf sie zu und besprühte beide unvermittelt mit Pfefferspray. Anschließend beleidigte und schlug der Unbekannte die junge Frau mehrfach, ehe er in Richtung Theodor-Otte-Straße davon lief. Der etwa 175 cm große, muskulöse Täter trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover, dunkelblaue Jeans und schwarze Turnschuhe. Mögliche Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter 0209/365-7512 (Kriminalkommissariat 15) oder -8240 (Kriminalwache) entgegen.

