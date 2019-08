PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Freitag, 02.08.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Streit im Eiscafé, Bad Homburg, Louisenstraße, Donnerstag, 01.08.2019, 19:00 Uhr

(ge) Am Donnerstagabend eskalierte ein Streitgespräch in einem Eiscafé in der Louisenstraße in Bad Homburg. Im Verlauf der Meinungsverschiedenheit würgte eine 54-jährige Frau eine 43-jährige Kontrahentin. Die Bad Homburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt. Bei den Ermittlungen muss noch geklärt werden, was die genaue Ursache der Auseinandersetzung war.

2. Körperliche Auseinandersetzungen auf dem Rathausplatz, Bad Homburg, Rathausplatz, Donnerstag, 01.08.2019, 21:52 Uhr

(ge) Am Donnerstagabend, gegen 21.50 Uhr, schlugen sich mehrere Männer auf dem Rathausplatz in Bad Homburg. Der Polizei wurde telefonisch eine "Schlägerei" von mehreren Personen gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten wurden fünf Personen angetroffen. Zwei von Ihnen wurden mit Blut im Gesicht und an den Händen festgestellt. Bisher konnte nicht abschließend geklärt werden, was die Ursache der Auseinandersetzung war. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter 06172-120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Fahrraddiebstahl, Oberstedten, Starenweg, Montag, 29.07.2019, 21:00 Uhr - Dienstag, 30.07.2019 07:00 Uhr

(ge) Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen entwendeten unbekannte Täter ein Fahrrad im Starenweg in Oberstedten. Das blau-schwarze Mountainbike der Marke Bulls stand im Garten und war mit einem Kabelschloss gesichert. Die Unbekannten entwendeten das Rad auf bisher ungeklärte Art und Weise. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Oberursel unter 06171-6240-0 in Verbindung zu setzen

4. Verkehrsunfall mit Leichtverletztem, Oberursel, Tabaksmühlenweg, Donnerstag, 01.08.2019, 16:05 Uhr

(ge) Am Donnerstag kam es um 16:05 Uhr auf dem Tabaksmühlenweg in Oberursel zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leichte Verletzungen erlitten hat. Ein 21-jähriger Mann befuhr mit seinem VW den Tabaksmühlenweg in Richtung Oberurseler Straße. Eine 52-jähriger Frau befuhr mit ihrem Mazda zur gleichen Zeit die Gablonzer Straße in Richtung Ludwig-Erhard-Straße. Der 21-Jährige missachtete ein Stoppschild und fuhr gegen den Mazda. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Die 52-jährige Fahrerin verletzte sich hierbei leicht. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 21-Jährige unter Einfluss von Betäubungsmittel stand und zudem noch keine Fahrerlaubnis besaß. Die Polizei hat eine Strafanzeige gefertigt und ermittelt.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche im Bereich Hochtaunus:

Mittwoch: Oberursel/Taunus, Bereich Homburger Landstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben der veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell