Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Exhibitionist im Textilgeschäft

Gelsenkirchen (ots)

Unangenehmes Erlebnis für eine Kundin in einem Textilgeschäft an der Bahnhofstraße: Sie sah dort am Samstag, 31. August, gegen 11.30 Uhr, einen Unbekannten, der sich vor ihr entblößte. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Der Gesuchte ist 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hat eine stabile Statur und eine auffällige Narbe am Hals. Er trug eine schwarze Hose, ein schwarzes Tank-Top sowie Sandalen und hatte eine rote Schleife um den Hals gebunden. Hinweise zum Verdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen. Zudem wird die namentlich noch unbekannte Kundin gebeten, sich zu melden.

