Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Remshalden-Grunbach: Brand einer Lagerhalle

Remshalden (ots)

Am frühen Morgen wurde gegen 5:45 Uhr der Brand einer Lagerhalle eines Sanierungsunternehmen in der Fellbacher Straße gemeldet. Die Rauchsäule war zeitweise bereits aus der Ferne zu sehen. Die Feuerwehr Remshalden war, mit Unterstützung der Feuerwehren aus Weinstadt und Schorndorf, mit insgesamt 80 Kräften und 15 Fahrzeugen vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Auch der Rettungsdienst war vorsichtshalber zunächst mit 17 Kräften und mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Verletzte gab es jedoch nach derzeitigem Stand nicht. Anfänglich wurden Anwohner aufgrund der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnmeldung konnte gegen 11 Uhr zurückgenommen werden, nachdem die Feuerwehr Backnang Messungen an mehreren Stellen im Umfeld des Brandes durchgeführt hatte und keine Schadstoffe in der Luft feststellen konnte. Die Löscharbeiten der Feuerwehr zogen sich über mehrere Stunden. Unter Zuhilfenahme eines Baggers musste das Gebäude teileingerissen werden, um das Feuer bekämpfen zu können. Die Feuerwehr ist aktuell -Stand 13:56 Uhr - noch im Einsatz. Der Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

