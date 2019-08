Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ellwangen: Frontalzusammenstoß - Autofahrerin schwer verletzt

Ellwangen: (ots)

Am Freitagmittag gegen 11.30 Uhr ereignete sich in Ellwangen-Neunstadt ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Fahrerin eines Pkw VW Fox befuhr die L 1060 in Richtung Röhlingen. Kurz vor der Autobahnanschlussstelle kam sie aus unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegengekommenen Sattelzug. Hierbei wurde die Autofahrerin schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Lkw Fahrer wurde leicht verletzt. Die Fahrbahn ist derzeit noch komplett gesperrt (12.30 Uhr). Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 95.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell