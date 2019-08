Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Autofahrer flüchtete vor Polizei - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Hüttlingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr mit seinem Fahrzeug einen in der Bachstraße stehenden Pkw Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Obwohl Passanten den Verursacher ansprachen, fuhr dieser davon. Der Polizeiposten Wasseralfingen hat Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel.: 07361/97960 um entsprechende Hinweise.

Westhausen: Unfall beim Überholen

Mit seinem Pkw Ford überholte ein 83-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr einen ihm auf der Kreisstraße 3319 zwischen Rainau-Weiler und Westhausen vorausfahrenden Pkw Mercedes Benz. Wegen Gegenverkehrs musste der Senior wieder einscheren, wobei er das vorausfahrende Fahrzeug streifte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 3600 Euro geschätzt. Verkehrsteilnehmer, insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges, die durch das Fahrverhalten des 83-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040 in Verbindung zu setzen.

Aalen-Fachsenfeld: 800 Euro Schaden

Auf rund 800 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 10 und 11.20 Uhr verursachte, als er einen Pkw Mercedes Benz beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Pleuerstraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Katze überfahren

Auf der BAB A7 zwischen den Anschlussstellen Feuchtwangen und Ellwangen erfasste ein 67-Jähriger am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr mit seinem Pkw VW eine die Fahrbahn querende Katze. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 25-Jähriger seinen Pkw Audi am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Landesstraße 1060 auf Höhe des Sportplatzes Neunheim anhalten. Ein 16-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt.

Rainau-Schwabsberg: Radler kollidierten

Nachträglich wurde am Donnerstag ein Verkehrsunfall angezeigt, der sich bereits am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr ereignete. Zur Unfallzeit befuhr eine 45-Jährige mit ihrem Rad den Verbindungsweg zwischen Schwabsberg und dem Bucher Stausee. Ihr kamen hier drei Radfahrer entgegen, von denen einer abgelenkt war und gegen die Radfahrerin prallte. Beide Radler stürzten zu Boden, wobei sie sich Verletzungen zuzogen. Die beiden Betroffenen unterhielten sich kurz und fuhren dann jeweils weiter, ohne ihre Personalien ausgetauscht zu haben. Ein hinzukommendes Ehepaar kümmerte sich um die verletzte Frau; auch von ihnen sind keine Daten bekannt. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise bzgl. des Unfallbeteiligten. Auch das helfende Ehepaar wird gebeten, sich unter Tel.: 07961/9300 zu melden.

Heubach: 18-Jähriger lieferte sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Gegen 1.40 Uhr am Freitagmorgen beobachtete eine Streifenwagenbesatzung des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers einen Pkw Mercedes Benz, dessen Fahrer in den Kreisverkehr Gmünder Straße einfuhr. Um das Fahrzeug und den Lenker einer Kontrolle zu unterziehen, fuhr der Streifenwagen dem Pkw hinterher und forderte den Fahrer per Leuchtschrift zum Anhalten auf. Statt anzuhalten beschleunigte der Fahrzeuglenker seinen Pkw und fuhr über die Klotzbachstraße mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Auch das Blaulicht und das Martinshorn des Polizeifahrzeuges ignorierte der Fahrer. Über die Beurener Straße fuhr der Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Der Pkw-Fahrer versuchte nun, in einer scharfen Rechtskurve den Streifenwagen abzuhängen, indem er über eine Wiese fuhr. Über verschiedene Wanderwege fuhr der Mercedes Benz dann weiter. Während der gesamten Fahrt verhielt sich der Autofahrer verkehrswidrig und rücksichtslos. Das geflüchtete Auto konnte später an der Wohnanschrift festgestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass ein 18-Jähriger, der keinen Führerschein hat, das Fahrzeug gefahren hat. Bei der polizeilichen Fahndung war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Lorch: Radfahrer bei Sturz verletzt

Eine Verletzung am Schlüsselbein zog sich ein 50 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz am Donnerstagabend zu. Gegen 21.50 Uhr befuhr der Radler den Kreisverkehr Gmünder Straße in Fahrtrichtung Lorcher Innenstadt. Aus Unachtsamkeit kam er dort mit dem Vorderrad seines Fahrzeuges an den Bordsteinrand, wodurch er zu Boden stürzte. Der 50-Jährige, der zum Zeitpunkt des Unfalls einen Schutzhelm trug, wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstagnachmittag zwischen 15.30 und 17.10 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er einen Pkw Renault beschädigte, der im Parkhaus City-Center abgestellt war. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug, dessen rechte Fahrzeugseite beschädigt sein dürfte, bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Spraitbach: Autofahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 53 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend. Kurz vor 19 Uhr befuhr er mit seinem Pkw Opel Astra die Kreisstraße 3254 zwischen Spraitbach und Hönig. Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit kam das Fahrzeug von der Straße ab, schanzte über eine Böschung und blieb im angrenzenden Wald auf dem Dach liegen. Der Unfallverursacher musste von der Freiwilligen Feuerwehr Spraitbach aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Es ergaben sich Hinweise, dass der Autofahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Eigenen Angaben zufolge ist er auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Über den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden liegen keine Hinweise vor.

Schwäbisch Gmünd: Motorradfahrer stürtze

In einer langgezogenen Linkskurve auf der Kreisstraße 3268 zwischen Großdeinbach und Schwäbisch Gmünd stürzte ein 16 Jahre alter Motorradfahrer am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr zu Boden. Der Jugendliche, der offenbar zu schnell unterwegs war, zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Der an seinem Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell