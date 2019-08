Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Geld aus Opferstock entwendet - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen-Waldhausen: Unvorsichtig eingefahren

Als am Freitagmorgen eine 74-jährige Opel-Lenkerin gegen 8 Uhr von einem Grundstück auf die Deutschordenstraße einfuhr, übersah sie eine dortige Verkehrsinsel. Sie prallte gegen eine angebrachte Warnbake, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstand.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Ein 78-jähriger Hyundai-Lenker, der am Freitagvormittag gegen 8.50 Uhr die Industriestraße vom Burgstallkreisel in Richtung B 19 befuhr, bog auf Höhe des dortigen Schotterwerks nach links ab, um auf der Industriestraße zu bleiben. Dabei streifte er den Pkw einer 21-jährigen Fiat-Lenkerin, die an der dortigen Haltelinie angehalten hatte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8000 Euro beziffert.

Aalen-Unterkochen: Geld aus Opferstock entwendet

Am Freitag wurde festgestellt, dass an der Barbarakapelle beim Friedhof in der Straße Vorderer Kirchberg eine in der Mauer eingelassene Kasse aufgebrochen wurde, die sich beim dortigen Schutzpatron im Bereich der aufgestellten Kerzen befindet. Aus der Kasse wurde ein kleiner Bargeldbetrag entwendet.

Stödtlen-Regelsweiler: Vorfahrt missachtet

Beim Befahren der Alleestraße in Fahrtrichtung Stödtlen-Gaxhardt missachtete eine 75-jährige Fahrerin eines Opel Corsa am Freitagvormittag gegen 9.15 Uhr an der Einmündung zur Lindenstraße die Vorfahrt eines dort fahrenden Golf-Fahrers, der ortsauswärts in Richtung Stödtlen-Strambach unterwegs war. Der 81-jährige Autofahrer sowie seine 71-jährige Beifahrerin wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt und kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12500 Euro.

