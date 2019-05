Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: aufgefundener Schmuck - Eigentümer gesucht!

Bild-Infos

Download

Flensburg (ots)

Am Freitag, 19.04.19, wurden gegen 07:40 Uhr auf dem Fußgängerweg in der Friesischen Lücke in Flensburg mehrere Ketten, Broschen und Uhrenarmbänder gefunden. Diese konnten bisher keinen Eigentümern zugeordnet werden.

Besonders auffällig ist ein Amulett, dass ein ca. fünfjähriges Kind mit schulterlangen, dunklen Haaren, einem blau/rot/weiß gestreiften Strickpullover und einer Latzhose zeigt. Das Bild könnte aus den 70iger Jahren stammen und kann vom möglichen Besitzer bei der Kriminalpolizei eingesehen werden.

Da der Verdacht besteht, dass es sich um Diebesgut handeln könnte, veröffentlicht die Kriminalpolizei (K 7) nun Bilder des Schmucks und bittet um Hinweise zu möglichen Taten oder zu den Geschädigten unter der Telefonnummer 0461 - 484 0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell