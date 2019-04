Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Spielautomaten geknackt

Plettenberg (ots)

Am Wochenende wurde in eine Gaststätte am Busbahnhof (Grünestraße) eingebrochen. Unbekannte hebelten zwischen Samstagabend und Montagmorgen die Eingangstür auf. Sie öffneten drei Spielautomaten und leerten deren Geldkassetten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02391/9199-0.

