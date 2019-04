Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Fahrzeuge

Letmathe (ots)

Unbekannte haben an der Gennaer Straße ein Wohnmobil aufgebrochen. Zwischen dem 20. und dem 28. April verschafften sich Einbrecher Zugang zu dem grauen Mercedes Benz Atego 818, der auf einem Innenhof parkte. Sie entwendeten ein Baustellenradio sowie eine größere Zahl an Akkus für Bosch-Werkzeugmaschinen. An der Oestricher Straße wurde in der Nacht zum heutigen Dienstag die Beifahrertür-Scheibe eines geparkten Fiat-Lkw eingeschlagen. Nach Angaben des Mitteilers wurde nichts gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02374/5029-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell