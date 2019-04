Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheibe an Schule eingeworfen/ Bauschaum in Auspuff gesprüht

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

An der Grundschule an der Ehrenmalstraße wurde während der Ferien eine Scheibe eingeworfen. Der Schaden liegt bei mindestens 200 Euro.

In Eilerde sprühten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag Bauschaum in den Auspuff eines geparkten Audi A 6. Außerdem wurden alle Reifen beschädigt. Der Schaden liegt bei mindestens 1000 Euro.

Die Polizei in Altena bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

