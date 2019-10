Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Diebische Familie im Supermarkt

Germersheim (ots)

Am 12.10.2019, gegen 18:45 Uhr, begaben sich ein 39jähriger, seine 35jährige Ehefrau, sowie seine 59jährige Mutter in einen Einkaufsmarkt in der Germersheimer Posthiusstraße. Dort steckten alle drei diverse Gegenstände in ihre Jacken- und Umhängetaschen. An der Kasse zahlten sie lediglich Kleinigkeiten, die eingesteckten Waren in einem Gesamtwert von etwa 120,-EUR jedoch nicht. Der Ladendetektiv hatte die diebische Familie jedoch bei ihrer Tat beobachtet und die Polizei informiert. Die drei Täter müssen sich nun wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

