Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Diebstahl aus Pkw

Germersheim (ots)

Am 12.10.2019, gegen 03:00, schlug ein unbekannter Täter die Fahrertür eines weißen Smart in der Germersheimer Speckstraße mit einem Notfallhammer ein und entwendete die in der Fahrertür liegende Geldbörse des 25jährigen Fahrzeughalters. Das Diebesgut hatte einen Wert von gut 100,-EUR, der entstandene Sachschaden dürfte mindestens 300,-EUR betragen.

Die Polizei rät: Lassen Sie niemals Wertgegenstände in ihren Fahrzeugen offen liegen. Nehmen Sie immer alle Gegenstände, insbesondere auch mobile Navigationsgeräte, Mobiltelefone und abnehmbare Bedienteile aus ihren Fahrzeugen heraus, wenn Sie diese abstellen.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de entgegen.

Tipps zum Thema Einbruchsschutz und Diebstahl aus Autos finden Sie z.B. unter www.polizei-beratung.de.

