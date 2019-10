Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Germersheim (ots)

Am 12.10.2019, gegen 05:15 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte in der Germersheimer Hauptstraße. Die drei unbekannten Täter drangen zunächst durch Aufhebeln einer Tür in den Hausflur des Anwesens und versuchten sich Zutritt zur Gaststätte über eine Hintertür im Hofbereich zu verschaffen. Dies weckte den schlafenden Wirt, der von Innen die Hintertür öffnete und unvermittelt drei vermummten Personen gegenüberstand. Diese flohen und der Wirt nahm die Verfolgung auf. In der Donnersgasse hängten die Täter jedoch den Wirt ab. Alle Täter hatten Kapuzenpullis an und das Gesicht mit Schals verdeckt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,-EUR. Entwendet wurde nichts.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeiinspektion Germersheim



Dirk Wecke, PHK



Telefon: 07274 958 0

Mail: pigermersheim.presse@polizei.rlp.de



