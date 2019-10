Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brandgeruch in der Königstraße Landau, 12.10.2019, 18:55 Uhr

Landau (ots)

Am Samstag Abend gegen 19:00 Uhr meldeten mehrere Passanten Brandgeruch in der Königstraße. Die Feuerwehr Landau und die Polizei fuhren die vermeintliche Brandörtlichkeit an. Auch die Rettungskräfte konnten keinen Rauch, aber Schmorgeruch feststellen. Trotz intensiver Suche konnte die Ursache nicht lokalisiert werden, der Geruch war schnell wieder verschwunden. Für die Zeit des Einsatzes war die Königstraße teilweise gesperrt, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

