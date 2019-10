Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwer verletzter Motorradfahrer Landau, B38

Weißenburger Straße, 12.10.2019, 10:55 Uhr

Landau (ots)

Am Samstag Morgen gegen 10:55 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall kurz vor der Ortseinfahrt Landau-Süd, Beginn Weißenburger Straße. Ein 52-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis SÜW befuhr die B38 in Richtung Landau. Am Ortseingang staute sich der Verkehr, der Motorradfahrer wollte die stehenden bzw. langsam fahrenden Fahrzeuge überholen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem stehenden Fahrzeug. Der Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde in eine Landauer Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Die Polizei geht von unangepasster Geschwindigkeit aus und bittet um Zeugenhinweise unter der 06341-287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder kann etwas zur Fahrweise des Motorradfahrers vor dem Verkehrsunfall aussagen?

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell