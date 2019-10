Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht in Schraderstraße

Frankenthal (ots)

Die 64-jährige Fahrerin eines grauen Audi 8R parkte ihr Fahrzeug am 10.10.19 gegen 17:45 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Schraderstraße 31. Als sie gegen 20:00 Uhr zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest. Der Schaden liegt bei ca. 1000 Euro. Die Polizei sucht daher dringend Zeugen der Unfallflucht.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt!

