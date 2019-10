Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Diebstahl einer Handtasche im Supermarkt

Mutterstadt (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 09:30 Uhr ist einer 52-jährige Frau im Rewe-Markt in der Neustadter Straße die Handtasche entwendet worden. Den Täter beschrieb sie als männlich, ca. 180 cm groß, schlank und bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli. Der Täter hätte sich von hinten genähert und die Tasche gegriffen. Alles sei sehr schnell gegangen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

