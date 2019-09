Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Wohnungseinbruch in Verl

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Unbekannte Täter versuchten in ein Wohnhaus in der Gentestraße einzubrechen. Sie scheiterten hierbei an der Eingangstür und gelangten nicht in das Haus.

Der Hausbewohner stellte am Donnerstagnachmittag (12.09., 15.17 Uhr) die Hebelspuren fest und alarmierte die Polizei. Da er sich zuvor im Urlaub befunden hat, konnte er den Tatzeitraum nicht genauer eingrenzen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat im Bereich Gentestraße oder in der nahen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

