Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lahn - Angeln gestohlen

Lahn (ots)

Am Samstagabend wurden zwischen 22:30-23:00 Uhr mehrere Angeln aus einer Garage am Tannenweg gestohlen. Zudem entwendeten die unbekannten Täter eine Musikbox. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

