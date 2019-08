Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum - Arbeiter auf Windkraftanlage verstorben

Walchum (ots)

Am späten Dienstagvormittag ist es in einem Windpark am Westweg zu einem vergeblichen Rettungseinsatz gekommen. Ein 46-jähriger Mann aus Düsseldorf ist bei Arbeiten an einer Windkraftanlage verstorben. Der Monteur hatte in etwa 80 Metern Höhe Servicearbeiten an der Anlage durchgeführt. Er nahm gegen 11.30 Uhr Kontakt zu seinen Kollegen auf und teilte mit, dass die Arbeiten gut verlaufen seien. Er wolle sich allerdings noch kurz ausruhen, da ihm schwindelig gewesen sei. Kurze Zeit später wurde er von weiteren Arbeitern ohne Bewusstsein gefunden. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch die Kollegen und später durch die EInsatzkräfte, verstarb er noch auf der Windkraftanlage. Ein Höhenrettungsteam aus Lingen hatte den Verstorbenen geborgen. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein Unfallgeschehen liegen aktuell nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell