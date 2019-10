Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots)

09.10.2019; 07.50 Uhr

Ein 49-jähriger Radfahrer aus Speyer missachtete an der Einmündung Ruhlandstraße/Paul-Egell-Straße die Vorfahrt einer 27-jährigen Hyundai-Fahrerin aus Schifferstadt. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, welche zum Sturz des Radlers führte. Da die PKW-Fahrerin in einem örtlichen Krankenhaus arbeitet, verbrachte sie den über Schmerzen in der linken Schulter klagenden Radfahrer sofort in eben dieses. Dort wurde die Fraktur des Schlüsselbeins diagnostiziert. Am frühen Abend erschien die hilfsbereite junge Frau bei der PI Speyer und meldete den Unfall nach. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von 300 EUR.

