Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip

Böhl-Iggelheim) Beginn der dunklen Jahreszeit - Vorsicht, Wildwechsel

Altrip / Böhl-Iggelheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen und in der Nacht zum Donnerstag ereigneten sich auf der K 13 bei Altrip und auf der L 532 zwischen Böhl-Iggelheim und Haßloch zwei Wildunfälle. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizeiinspektion Schifferstadt möchte in diesem Zusammenhang auf den Beginn der dunklen Jahreszeit und den damit verbundenen früher am Tag einsetzenden Wildwechsel hinweisen. Die Polizei empfiehlt, auf entsprechenden Streckenabschnitten die Geschwindigkeit zu reduzieren und auch den Straßenrand im Auge zu behalten.

