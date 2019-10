Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Im Rahmen der Streife wird am 02.10.2019 gegen 19:15 Uhr in der Mahlastraße ein PKW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. In deren Verlauf können bei dem 21-jährigen aus Worms Anzeichen für akuten Drogenkonsum festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht. Dem Betroffenen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein zu Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24a StVG eingeleitet.

Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe, kommt gemäß dem Bußgeldkatalog auf den Betroffenen nun eine Strafe mindestens in Höhe 500EUR sowie ein Fahrverbot von einem Monat zu. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren vermutlich die sogenannte medizinisch psychologische Untersuchung ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

PHK Thomas Bader

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Telefon 06233 313-3103

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

www.twitter.com/Polizei_FT

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell